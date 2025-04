Agenzia Cyber a Firenze con il road show per le imprese

Firenze, 1 aprile 2025 - L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) prosegue il suo viaggio attraverso l'Italia con il road show dedicato alla sicurezza cyber delle piccole e medie imprese. Il 4 aprile 2025 Firenze ospiterà la quarta tappa dell'iniziativa, al Palazzo degli Affari, con il supporto di Confindustria Toscana e Digital Innovation Hub Toscana. L'evento rientra nella campagna nazionale 'Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese', promossa dall'Acn e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'incontro si propone come un'occasione per sensibilizzare le aziende sui rischi cibernetici e sulle soluzioni concrete per migliorare la protezione dei propri sistemi digitali. L'evento nel capoluogo toscano rientra tra le iniziative istituzionali ufficiali della Giornata Nazionale del Made in Italy, una ricorrenza per valorizzare e promuovere l'eccellenza italiana. Per tale circostanza, i lavori del convegno organizzato da Acn avranno come focus tematico la 'Cybersicurezza a tutela del Made in Italy'. Durante l'incontro, esperti di cybersicurezza e rappresentanti istituzionali illustreranno le politiche e gli strumenti a disposizione delle Pmi per difendersi dai rischi digitali. Tra gli interventi previsti, quello del vice direttore generale dell'Acn, Nunzia Ciardi.