Affitto, gli aiuti. Per 87 residenti c’è il contributo

Sono 87 gli ammessi nella graduatoria definitiva per l’assegnazione del contributo affitto 2023 del Comune di Figline e Incisa; 64 gli esclusi per mancanza dei requisiti o per documentazione incompleta. Per la privacy, la graduatoria e l’elenco degli esclusi sono pubblicati senza nominativo, ma con un numero identificativo. Chi è entrato in graduatoria deve presentare entro il 31 gennaio copia dei bonifici del canone per il 2023 con indicazione del nome di chi effettua e chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile. In caso contrario, può decadere dall’elenco dei beneficiari. Il bonus affitti è un contributo comunale dato alle famiglie con Isee basso per aiutarle nel garantire il regolare pagamento del canone di locazione della casa in cui vivono. È un contributo per prevenire la messa in mora e il relativo disagio abitativo.