Firenze è la più cara di tutte: trovare un tetto costa un tesoro

Firenze, 20 gennaio 2024 – Il mercato immobiliare sembra non risentire minimamente della difficile congiuntura economica. Le performance dei costi sono migliori se si guarda all’affitto, dove i canoni sono cresciuti in un anno del 6,3%. E proprio a Firenze il caro affitti si farà sempre più duro. È il responso dell’ultimo studio pubblicato da Immobiliare.it sulle 12 principali città italiane in cui, come previsione per il 2024, Firenze spicca su tutta Italia con un aumento stimato intorno al 17-18 % al metro quadro. A sorpresa non sarà più Milano quindi la città più cara dove cercare casa in affitto in base ai metri quadrati.

Nel 2024 Firenze passerà dai 24,5 euro al metro quadro attuali a 28,90 mentre la città meneghina si fermerà a 25 euro rispetto ai 24,7 odierni. Se il centro storico per via di una domanda stravolta dalle locazioni turistiche e affitti a studenti fa caso a sé (si parla di una media di 1.300 euro per un trilocale), a Firenze ci sono dei quartieri in cui trovare un immobile in affitto è ancora alla portata dei fiorentini. Secondo uno studio realizzato da Tecnocasa in base ai dati forniti dalle proprie filiali dislocate in tutta la città, dopo il centro la zona più cara è lo Stadio: qui per un trilocale occorrono 1.000 euro, per un bilocale 850 euro e per un monolocale 700 euro.

I canoni sono aumentati esattamente di 300 euro in 4 anni e quindi dal 2019. Seguono, secondo lo studio, le zone di Mazzini-Oberdan e Savonarola dove, anche se i valori restano alti, si registra una flessione rispetto al 2019: per un trilocale in zona Savonarola occorrono 950 euro (dato stazionario), per un bilocale 800 euro (erano 850) e per un monolocale 650 euro (rispetto a 700). Stesso andamento della zona Mazzini-Oberdan: 950 euro, 800 euro e 700 euro rispetto a 1000, 850 e 750 euro.

Sul podio anche le Cure e Coverciano: qui per un trilocale occorrono 900 euro e per un monolocale 600 euro in entrambi i casi. Invece, per le due stanze è più cara la zona delle Cure di 50 euro (800 euro rispetto a 750 euro di Coverciano). Canoni che sono lievitati rispetto al 2019 di 100 euro. Il quartiere che si estende attorno a piazza Puccini, corridoio di passaggio tra la zona universitaria e il centro storico, ha subito un incremento importante: se nel 2019 occorrevano 700 euro per un appartamento cucina, sala e una camera da letto oggi ce ne vogliono 900.

"La scarsità dell’offerta e l’incremento della domanda, soprattutto sotto il profilo studentesco, sta livellando il canone di locazione nei vari quartieri fiorentini. Essendoci una penuria di immobili, dovuta soprattutto al fatto che tante unità sono uscite dal mercato delle locazioni e sono state destinate a uso turistico, sono aumentati i canoni anche delle zone più periferiche come piazza Puccini" sottolinea Tommaso Birignani, consulente di rete gruppo Tecnocasa.

Gavinana e viale Europa tengono: 850 euro per un trilocale, 700 euro per due vani e 550 per un monolocale con un incremento medio dal 2019 di 75 euro. Tra lo Statuto e la Fortezza, invece, il canone di tre stanze oscilla intorno agli 850 euro. A metà classifica si collocano la zona Leopoldo-Viesseux, l’Isolotto e Settignano dove un affitto di un trilocale può arrivare a 750 euro. Per quanto riguarda Soffiano, esclusivamente per il taglio monolocale, si registra il canone più basso: 450 euro. Invece, i quartieri più abbordabili sono Rovezzano, Bellariva, Varlungo, Novoli-Viale Guidoni e Ponte di Mezzo dove tre vani si possono trovare a 700 euro, due vani a 600 euro e un vano a 500.