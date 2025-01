’Affari tuoi’ ha l’accento toscano. Greta da Campi vince 15mila euro

È Greta Morreale, 28 anni, geologa, la ‘pacchista’ che nella serata di martedì ha vinto 15.000 euro ad ‘Affari tuoi’, la trasmissione condotta su Rai Uno da Stefano De Martino. Subentrata a una concorrente di Montespertoli a rappresentare la Toscana, era accompagnata dal fidanzato, Francesco, anche lui geologo. Quella con il ‘dottore’ è stata una sfida dalle tante emozioni: la novità della serata riguardava il pacco che in precedenza valeva 5 euro. Sostituito dal biglietto della Lotteria Italia, conclusa per Befana, De Martino ha deciso di inserire al suo posto una specialità culinaria della regione di provenienza di ogni concorrente. E per la Toscana la prima scelta è ricaduta su 1 kg di fiorentina. Greta prima perde i 100.000 euro e, alla prima chiamata del ‘dottore’ decide di andare avanti. Un nuovo duro colpo arriva perdendo i 200.000 euro, a cui seguono poco dopo anche i 30.000. Il ‘dottore’ offre la stessa cifra, ma anche questa volta Greta rifiuta, puntando i 300.000 ancora presenti sul tabellone. Il tiro seguente vede però colpire i 75.000, privando Greta di un altro ricco premio. Il ‘dottore’ offre di nuovo il cambio e questa volta la giovane geologa accetta. Una scelta corretta visto che aprendo il suo pacco viene eliminato lo 0. Il bivio finale è fra 5 euro e 15.000 euro, il ‘dottore’ non può che offrire ancora una volta il cambio e, all’apertura del pacco, Greta festeggia.

Pier Francesco Nesti