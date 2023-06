Aeroporti, scatta lo sciopero

"Un aumento del salario di trecento euro per far fronte all’inflazione"; "un’indennità di vacanza da inserire nel contratto"; "l’orario settimanale a 37 ore e mezzo". Sono solo alcune delle rivendicazioni del personale degli aeroporti di Pisa e Firenze di Toscana Aeroporti Handling, in sciopero nella giornata di oggi, per manifestare la propria assoluta contrarietà all’accordo di Pooling fra le due società dell’handling aeroportuale, che gestisce il complesso dei servizi per l’assistenza a terra agli aerei e ai passeggeri, durante la sosta negli scali. Un accordo che prevede la possibilità di scambio di personale e mezzi tra le due aziende. I dipendenti e le rappresentanze sindacali giudicano l’accordo come particolarmente lesivo dei diritti del personale oltre che e negativo per l’occupazione, per la salute e per la sicurezza dei lavoratori. "Chiediamo un piano di rilancio di tutto il settore del trasporto aereo -. spiega il sindacato di base in una nota diffusa ieri -. È un settore strategico che necessita di una riforma. Servono misure contro il dumping e contro la concorrenza sleale che porta al ribasso le tariffe, con ricadute inevitabili sui lavoratori". L’usb ha quindi indetto uno sciopero nazionale di 24 ore, che coinvolgerà tutto il comparto del trasporto aereo.