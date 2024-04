Tap Air Portugal, due nuovi voli tra Firenze e Lisbona

Firenze, 18 aprile 2024 – Dieci voli settimanali, uno dal lunedì al giovedì e due dal venerdì alla domenica, che collegano Firenze a Lisbona. TAP Air Portugal, vettore membro di Star Alliance, ha presentato insieme a Toscana Aeroporti le novità che vedono protagonisti la compagnia di bandiera portoghese e lo scalo fiorentino in un evento dedicato agli agenti di viaggio e ai professionisti del settore turistico.

In buona sostanza, la Summer 2024 offre dieci collegamenti settimanali diretti fra Firenze e Lisbona (due in più rispetto alla Summer 2023) con un doppio collegamento nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Oltre all’incremento dei collegamenti, la Summer include orari ottimizzati per massimizzare le opportunità di connessione, garantendo così ai viaggiatori di lungo raggio transiti più fluidi e tempi di attesa ridotti.

Fra le destinazioni servite con comode coincidenze dal network del vettore, Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza, Recife, Natal, Salvador de Bahia in Brasile, Boston, Chicago, Miami, New York, San Francisco, Washington, Toronto e Montreal in Nord America, ma anche Dakar, Luanda, Maputo e Capo Vede nel resto del mondo.

"Da 8 voli siamo passati a 10 settimanali con un aumento del 20%. E’ sempre un piacere presentare la nostra programmazione insieme a Toscana Aeroporti. La nostra collaborazione è molto più di una semplice crescita nelle frequenze ma la creazione di esperienze di viaggio senza soluzione di continuità a beneficio dei nostri passeggeri”, sottolinea Davide Calicchia, market manager di Tap Air Portugal in Italia.

Linda Stivala e Davide Calicchia Market Manager TAP

Intanto Toscana Aeroporti prosegue con la campagna accordi che arricchisce l'offerta estiva. A oggi sono 39 i collegamenti diretti da Firenze e ben 77 quelli da Pisa. “E’ una risposta alla domanda crescente dei viaggiatori” dice Linda Stivala, direttore commerciale Toscana Aeroporti. Basti pensare che il primo trimestre 2024 ha segnato un +14% rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo le stime, la percentuale è in aumento per il mese di aprile. Secondo un’indagine effettuata sulla base delle prenotazioni, la prima destinazione per flusso turistico da Firenze è Parigi mentre da Pisa è Londra.

“Siamo particolarmente entusiasti di accogliere l'annuncio dei nuovi collegamenti estivi tra Firenze e Lisbona di TAP Air Portugal. Le nuove rotte contribuiscono ulteriormente al potenziamento delle connessioni internazionali dall'Aeroporto di Firenze che si conferma strategico per la connessione con i più importanti hub europei. La collaborazione con TAP Air Portugal non solo collegherà i viaggiatori a un’affascinante destinazione europea, ma aprirà anche connessioni internazionali per facilitare esperienze di viaggio indimenticabili", conclude Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti. Riconosciuta come la compagnia aerea più sicura in Europa per il 2023 da AirlineRatings.com, TAP offre 102 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da sei aeroporti: Firenze, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Bologna e Napoli.