Addio al cuoco Jean Michel Carasso. Ha portato la cucina etnica in città. Oggi l’ultimo saluto alle Cappelle

E’ scomparso ieri, alle 6 del mattino, dopo una lunga malattia, Jean Michel Carasso, cuoco, scrittore, grande conoscitore delle cucine del mondo. Era nato nel 1945 nel Congo Belga (quella che oggi è la Repubblica Democratica del Congo) e dopo una parentesi francese (Carasso si considerava un parigino) si era stabilito a Firenze. In città in tanti lo ricordano per le esperienze partite negli anni ’80, come la Stazione di Zima, il primo ristorante etnico a Firenze, il caffè Voltaire, il Gauguin primo ristorante vegetariano, e poi da Ruth’s, il ristorante storico di cucina ebraica a Firenze, mensa rituale della Sinagoga. Carasso può essere salutato alle Cappelle del Commiato, in via delle Gore 60, a Firenze, dalle 10 alle 19 di oggi.