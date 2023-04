Addio al campione e ristoratore

Una chiesa stracolma ha accolto, ieri mattina, l’ultimo saluto a Leandro Becheroni, ex pilota di motociclismo e titolare del ristorante "Gli alberi" a Calenzano scomparso giovedì scorso, all’età di 72 anni, per un malore proprio all’interno del suo ristorante, in zona Carraia. In tanti, davvero, hanno partecipato al funerale celebrato alla Chiesa di Santa Maria a Carraia stringendosi attorno alla moglie, ai figli, al fratello e a tutti i familiari: "Leandro nella sua vita ha tagliato tanti traguardi – ha detto nella sua omelia il parroco don Razvan Laurescu – e ora ha tagliato l’ultimo ma il più importante che purtroppo riguarda tutti e ora non riusciamo a comprendere".

Il parroco ha anche ricordato la passione, la simpatia, la disponibilità di Becheroni, doti che lo hanno fatto apprezzare da tante persone. In chiesa moltissimi residenti nell’area di Carraia ma anche imprenditori calenzanesi, appassionati e esponenti del mondo del motociclismo: tra gli altri gli ex piloti Loris Reggiani, Vinicio Bogani e Alex Gramigni con cui c’era sicuramente un rapporto particolare. Era stato proprio Becheroni, infatti, a prendere subito in simpatia il giovanissimo Gramigni ponendolo ‘sotto la sua ala’ e aiutandolo in maniera fondamentale agli esordi, fino a portarlo a vincere il mondiale 125 ad appena 24 anni in sella ad una moto Aprilia.

Una scomparsa quella di Becheroni che ha toccato non poco il mondo del motociclismo e anche i suoi amici ed ex colleghi: uno di loro, Marco Lucchinelli, si è recato due giorni fa alla Camera ardente allestita alla Misericordia di Calenzano per abbracciare i familiari.

Lo stesso omaggio è stato reso anche dal sindaco Riccardo Prestini che, subito dopo la notizia della scomparsa di Leandro Becheroni, aveva diffuso con gli assessori della sua giunta una nota ufficiale esprimendo il cordoglio dell’intera comunità calenzanese: "I suoi meriti sportivi – aveva commentato la giunta comunale - ottenuti con determinazione e costanza, hanno reso nota Calenzano a tanti appassionati di questo sport. Ai figli e alla famiglia sentite condoglianze da parte dell’amministrazione e della comunità di Calenzano".

Alle esequie ha anche poi preso parte l’assessore alle Politiche sociali Stefano Pelagatti. Intanto anche il mondo della MotoGp impegnato questo fine settimana nel Gran Premio motociclistico d’Argentina ha voluto rendere omaggio a Becheroni con un minuto di silenzio durante le prove di due giorni fa.