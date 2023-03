Addio a Massimo Berlincioni Il proto dal volto buono con la passione della Fiorentina

Se n’è andato un nostro compagno di lavoro: Massimo Berlincioni, 65 anni, aveva cominciato da giovanissimo all’ufficio spedizione del giornale per poi passare in tipografia. Lunghi anni di vicinanza nelle notti passate a impaginare il giornale, sempre con la battuta pronta e quel suo sorriso di uomo buono che sapeva sciogliere qualsiasi tensione. Massimo – con la qualifica di proto – era andato in pensione nel 2014 con tanta voglia di seguire la sua Fiorentina più da vicino. Era facile trovarlo al bar Marisa, il classico ritrovo dei tifosi: Berlincioni (nella foto) era iscritto al viola club Mario Fantechi da tanti anni. La salma sarà esposta alle Cappelle del Commiato di Careggi fino a domani mattina, nel pomeriggio alle 15 i funerali nella chiesa di via Benedetto Fortini. Alla famiglia Berlincioni le condoglianze da parte di tutta "La Nazione".