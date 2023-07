Addio a Gigi Paterna L’odontotecnico amato da tutti

Luigi ’Gigi’ Paterna era conosciuto da tutti a Impruneta, ne aveva scritto un pezzo di storia grazie al suo lavoro e alla passione per il paese. Spentosi nella sua casa a 95 anni, è stato innanzitutto l’odontotecnico di Impruneta. Per il suo lavoro era conosciuto anche a Firenze dove aveva un secondo studio. Ha partecipato, con altri imprunetini e insieme alla sua famiglia di origine, alla costruzione della Casa del Popolo. Attivo nel sociale e nel mondo sportivo, non ha mai trascurato la sua famiglia che amava profondamente.