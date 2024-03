Addio a Ettore Iannuzzi. Compagno di lavoro

Se n’è andato all’improvviso, tradito dal cuore. Ettore Iannuzzi, 76 anni, per tanto tempo è stato nostro compagno di lavoro in tipografia alla "Nazione". I dimafoni erano il suo regno incontrastato: aveva sempre la battuta pronta e un consiglio per i colleghi più giovani. Amante delle macchine, si separava malvolentieri dalla sua Porsche verde chiaro. Era andato in pensione 20 anni fa e lascia un bellissimo ricordo. I funerali di Iannuzzi domani alle 11 nella chiesa delle Caldine, dove abitava.