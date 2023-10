Addio a Di Fronzo cuore del Caffè Principe

È morto Antonio Di Fronzo, 81 anni, storico proprietario e gestore del Caffè Principe di Firenze, in viale Matteotti. Lo annuncia la famiglia. Dopo una carriera come Sarto d’alta moda nel suo atelier di via de’ Conti, decide con la moglie Lidia Bianchi nel 1976, di rilevare lo storico “bar” Saletta Principe. Negli anni ingrandisce l’attività fino a che nel 2004 assieme ai figli inaugura l’attuale Caffè Principe, divenuto ritrovo di personalità, artisti, attori e professionisti. Con il compianto giornalista e scrittore Fabrizio Borghini, organizza eventi d’arte e mostre all’interno del locale, che mensilmente richiamano pittori e fotografi. L’artista Skim, inaugurò la sua carriera proprio al Caffè Principe, con la sua prima mostra personale, ed ora nel locale campeggia un murales che ritrae Firenze e le sue bellezze. Con il governatore Eugenio Giani istituì il “premio Caffè Principe” che vide tra i premiati personaggi come Riccardo Marasco, Narciso Parigi e Luciano Artusi, oltre a Bartali ed altri illustri fiorentini. Lascia la moglie Lidia, i figli Luigi e Leonardo ed i nipotini Lidia e Antonio.