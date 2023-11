Acqua in brick Eccellenza marradese. Tra le prime 10 aziende per crescita

Ly Company Italia, già Acquainbrick, azienda che ha il suo unico stabilimento di confezionamento di acqua in brick a Marradi, è tra le prime dieci azienda italiane della classifica Leader della crescita 2024, stilata da Statista – Sole 24 ore. Una crescita notevole, visto che l’azienda, una start-up ideata nel 2019 da un gruppo di giovani imprenditori romagnoli che poi ha scelto Marradi come luogo di produzione, fatturava 200 mila euro, saliti a un milione e mezzo d nel 2021 e che nel 2022 sono diventati circa 4, con la previsione di toccare quota 7 milioni nell’anno in corso. L’idea vincente della Ly Company Italia, che fa parte di un gruppo spagnolo, è quella di confezionare l’acqua in brick sostenibili perché realizzati in carta, e su cui poter scrivere quello che il cliente vuole. Confezioni dunque personalizzabili. Sono già oltre tremila le aziende che personalizzano i brick dell’acqua e sono in dirittura d’arrivo contratti con compagnie aeree come con navi da competizione. E visto che la domanda cresce l’azienda ha aumentato gli investimenti realizzando una nuova linea produttiva per i brick non da 500 ml ma da 250 ml. E crescono anche gli occupati, che sono saliti a ventisette e per il 2024 si prevedono altre 4-5 assunzioni. L’acqua proviene dalla falda di Marradi, e se nel 2020 sono uscite dallo stabilimento, circa 20 milioni di pezzi, si conta di portarli a 32 milioni nel 2024. Diversificando anche la produzione, perché si metteranno sul mercato anche acque funzionali, energizzanti. Quindi non solo acqua, ma anche bevande. L’azienda, guidata da Christian Creati, ad della Ly Company, non ha al momento grande concorrenza: "Ci sono altri due produttori, in Italia, che fanno l’acqua in brick come noi - spiega lo stesso Creati-: uno è la Smeraldina, in Sardegna, ma lavorano solo nell’isola. L’altra è Maniva, ma non fa confezioni personalizzabili che invece è la nostra forza". Altro elemento a cui l’azienda di Marradi tiene particolarmente è la sostenibilità ambientale. Secondo Creati "l’uso del cartone riduce le emissioni di Co2 rispetto a plastica e vetro. I beccucci dei brick sono invece di plastica di origine vegetale derivata dagli scarti di produzione della canna da zucchero".

Paolo Guidotti