Acqua, Ait pubblica video su dissalatori in isole di Toscana

Firenze, 10 gennaio 2024 - L'Autorità Idrica Toscana ha prodotto e pubblicato sul proprio canale youtube tre video sul tema della dissalazione dedicato alle isole più importanti dell'arcipelago toscano. Dopo il documentario generale sulle risorse idriche della costa e dell'arcipelago (qui: https://www.youtube.com/watch?v=sm6jf0QXqoQ), Ait, spiega una nota, ha voluto approfondire le questioni tecniche di alcuni impianti, ossia quello in fase di costruzione a Mola, sull'Isola d'Elba, e anche quelli già in funzione da molti anni all'Isola del Giglio e su quella di Capraia. Ad oggi, evidenzia Ait, la Toscana è la regione italiana con il maggior numero di dissalatori pur se di piccole e medie dimensioni.

Di fronte al cambiamento climatico, che determina ogni anno temperature sempre più alte nei periodi estivi e di conseguenza siccità ed emergenze idriche, l'approvvigionamento dell'acqua potabile si fa sempre più problematico, anche perché l'acqua non serve soltanto a un utilizzo umano diretto, ma attraverso allevamenti, agricoltura, industria, anche a un uso indiretto. Se non abbiamo più piogge tali da consentire riempimenti sufficienti delle falde acquifere, conclude Ait, dobbiamo cominciare a pensare di produrre acqua dal mare e servono gli impianti già in funzione a Capraia, Punta Ala, Giglio, Giannutri, e presto all'Elba.