Achille Lauro e chef stellato alla cena dell’Airc

Una ‘ballad’ in salsa sanremese e una cena stellata a servizio della beneficenza. Appuntamento a dopodomani, venerdì, con ‘Note di cuore: musica per la ricerca’ nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. L’occasione speciale, promossa da Silvia Costa, è la serata per raccogliere fondi a favore della Fondazione Airc, il primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia. Che proprio quest’anno taglia lo storico traguardo del sessantesimo anno di attività.

Sempre lungo lo stesso solco: rendere il cancro sempre più curabile con il supporto e sostegno di progetti scientifici innovativi, campagne d’informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza per la prevenzione, diagnosi e cura. Nelle case, nelle piazze, nelle scuole.

La serata sarà condotta dalla conduttrice del Tg5 Cesara Bonamici, madrina dell’evento. Due gli ospiti di eccezione. Il cantante Achille Lauro, fresco di partecipazione a Sanremo, che si esibirà sul palco anche col suo ultimo pezzo ‘Incoscienti giovani’. Più, lo chef due stelle Michelin Max Mascia del ristorante San Domenico di Imola, che curerà la cena di beneficenza. "Note di cuore: musica per la ricerca" contribuirà dunque a sostenere Fondazione Airc ed il lavoro dei suoi 5.400 ricercatori. L’intero ricavato della serata - al netto dei costi organizzativi - andrà ad Airc. Per prendere parte all’evento registrarsi al link: https://rb.gy/b52sf8. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria organizzativa di Enic Meetings & Events al numero 055-2608941 o scrivere un’e-mail a [email protected]

"La scelta di avere Achille Lauro con noi - dice Silvia Costa, promotrice della serata - è stata naturale. Lo conosco da anni e ha sempre dimostrato grande attenzione verso chi soffre. Anche prima del suo successo Lauro visitava ospedali oncologici e pediatrici. È un artista, ma soprattutto una persona sensibile".

"Questa serata - dice Raffaello Napoleone, presidente del comitato toscano di Airc - è un atto di affetto nei confronti della città di Firenze grazie alla scelta della promotrice".