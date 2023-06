Acconto Imu Tutto quello che c’è da sapere

Claudio

Miceli

Entro il 16 giugno andrà versato l’acconto Imu. Il presupposto dell’Imu, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. L’Imu è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato In particolare, l’Imu 2023 è dovuta da:proprietari; oppure in alternativa da: titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; genitore assegnatario dell’immobile della casa familiare; locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall’imposta Imu, salvo il caso degli immobili di lusso.Si considera abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ai fini del calcolo dell’Imu occorre considerare: base imponibile, quindi valore rivalutato dell’immobile; aliquota prevista.

