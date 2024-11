Firenze, rapinato e accoltellato nei pressi della stazione

Firenze, 7 novembre 2024 - Rapinato e accoltellato. E' successo nella notte tra mercoledì e giovedì in via Luigi Alamanni. Sul posto le volanti che sono intervenute per la segnalazione di un uomo ferito con arma da taglio.

Secondo quanto appreso, l’uomo sarebbe stato avvicinato a scopo di rapina. La vittima, che ha riportato ferite lievi alla mano e al collo, è stata successivamente trasportata dal 118 all’ospedale di Santa Maria Nuova per le cure del caso. L'uomo, fanno sapere fonti sanitarie, non è in pericolo di vita. Al momento sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.