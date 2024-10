Firenze, una notte di terrore ripresa dalle telecamere: picchiata e rapinata in strada

Firenze, 20 ottobre 2024 – Un 27enne è stato arrestato mercoledì notte dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze per una violenta rapina commessa nelle vie del centro storico.

A chiedere aiuto, alle 2.30 circa, è stata una donna, che alla vista dei militari ha richiamato la loro attenzione: in evidente stato di shock, ha raccontato di essere stata violentemente rapinata della borsa, fornendo una rapida descrizione fisica del giovane.

I carabinieri a quel punto si sono diretti lungo la via di fuga del rapinatore in via Cavour e lo hanno individuato e bloccato in direzione Piazza San Marco mentre ancora stringeva tra le mani la borsa. La stessa pattuglia ha poi provveduto a ricostruire quanto avvenuto attraverso l'analisi delle telecamere comunali che sorvegliano via de' Pucci.

È stato così accertato che il giovane si era inizialmente avvicinato alla signora per chiedere qualcosa con insistenza e che poi, allontanato da quest'ultima, per tutta risposta l'aveva improvvisamente aggredita e spinta a terra. In pochi secondi la vittima è stata ripetutamente colpita per farle lasciare la borsa e, quando si è verificata la rottura dei ganci della tracolla, il 27enne, marocchino, è poi fuggito con la refurtiva. Ora si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.