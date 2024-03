Accoltellato a Firenze, muore a 19 anni. Cinque persone interrogate, indagini in corso

Firenze, 14 marzo 2024 – Quattro o cinque persone interrogate a Firenze per l’omicidio del ragazzo di 19 anni di origine moldava trovato agonizzante questa notte in Largo Alinari. Il giovane sarebbe stato raggiunto ad una gamba da una sola coltellata risultata poi letale. Soccorso in strada, è morto poco dopo all’ospedale di Santa Maria Nuova.

In base a quanto appreso, le persone portate in questura sarebbero state sentite come informate sui fatti. Al gruppo la polizia è risalita anche grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere in strada. Gli accertamenti si stanno svolgendo nel massimo riserbo.

Intanto è previsto per la giornata di domani un flashmob dei comitati cittadini per chiedere maggiore sicurezza. “Rivogliamo Firenze più sicura e per questo ci troveremo in modo simbolico e silenzioso 'con un flash mob' in largo Alinari per portare l'attenzione su quanto accaduto stanotte a Firenze dove un giovane di 19 anni moldavo è stato ucciso. Firenze non è più come prima ed una maggiore sicurezza appare ogni giorno più necessaria”, dicono dal coordinamento.