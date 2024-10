Abodi e il nuovo Franchi: "Firenze deve puntare agli Europei del 2032"

Il tema del restyling dello stadio Artemio Franchi "ha ripreso con convinzione e anche con una identità di vedute e un suo percorso sempre più chiaro ed evidente, condiviso tra amministrazione comunale e il club. Questi sono segnali confortanti, noi ci mettiamo da parte e accompagneremo questo processo con gli strumenti che riusciremo a mettere a disposizione". A dirlo è il ministro dello Sport Andrea Abodi, ieri a Firenze per la Next Generation Fest e alla Festa dell’Ottimismo organizzata dal quotidiano Il Foglio in Palazzo Vecchio. "Seguo con discrezione e rispetto, anche perchè tutto quello che va nella direzione giusta deve essere semplicemente accompagnato. Voi sapete che noi abbiamo già iniziato con questo gruppo di lavoro – ha detto – ci siamo dati appuntamento entro la fine dell’anno per verificare gli impegni assunti". Ma il ministro si è soffermato anche su un altro aspetto: Euro 2032 che, "per Firenze sarà un obiettivo importante. Anche se l’obiettivo vero, in questo momentio, è uno stadio nuovo, moderno, accessibile, intelligente tecnologicamente dal punto di vista energetico. Che sia un elemento di arricchimento di una città che è piena di tesori, che può avere anche uno stadio nuovo, una ulteriore eccellenza. Credo che l’obiettivo vada perseguito a prescindere, a ottobre 2026 verrà fatta la selezione. Qualcuno che pure avrà fatto bene purtroppo resterà fuori. Ci saranno criteri oggettivi a formare la graduatoria e mi auguro che Firenze rientri perché lo merita la città e l’impegno che amministrazione e club stanno mettendo in campo". Andrea Abodi ha infine spiegato che il governo sta tenendo una serie di incontri per chiudere la ’partita’ nel minor tempo possibile: "Abbiamo incontrato Fiorentina e Comune di Firenze. Ci siamo dati appuntamento entro la fine dell’anno per verificare gli impegni assunti reciprocamente".

A.P.