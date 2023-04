Abbattere le barriere comunicative

La comunicazione è fondamentale per ogni essere umano che, in quanto tale, ha bisogno di condividere emozioni, esperienze, ricordi, pareri, riflessioni con i suoi simili. A volte tutto questo può essere reso difficile da un impedimento fisico e oggettivo come la sordità che, tra l’altro, rende più ostica la verbalizzazione poiché le persone che non possono udire. La conoscenza è sempre un presupposto necessario per superare problemi che, se gestiti in modo intelligente e costruttivo, possono trasformarsi in opportunità. Per comunicare con le persone sorde, servono ad esempio alcune piccole ma fondamentali accortezze affinché la lettura del labiale possa essere ottimizzata. E’ importante posizionarsi frontalmente, non oltre il metro e mezzo di distanza, e a favore di luce, quindi con il volto ben illuminato. Risulta inoltre necessario tenere il più possibile la testa ferma e articolare le parole senza alterarne il ritmo. A differenza di quanto si pensa non ha alcun senso alzare il volume della voce, né rallentare eccessivamente il movimento delle labbra. E’ consigliabile invece esprimersi attraverso frasi semplici e piuttosto brevi. Molte volte basta abbandonare l’idea che esista un modo "normale" per fare le cose: è vero che siamo soliti utilizzare un linguaggio verbale, ma esso non è l’unico e imparare a servirsi di un altro canale, come quello visivo impiegato dalla Lis è una vera occasione per conoscere e conoscersi.