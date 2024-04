AAA pace nel mondo offresi! . Gli "ingredienti" per la pace

Quali possono essere gli ingredienti principali per realizzare la pace?

Questa è una domanda da milioni di dollari! Una domanda difficile, alla quale da sempre l’uomo ha cercato di dare una risposta. Da secoli sono stati scritti saggi teorici, ma la pratica, come notiamo, oggi più che mai, non è stata mai applicata. Se domani volessimo dare una premio Nobel per la guerra, avremmo l’imbarazzo della scelta, ma assegnare, invece, un premio Nobel per la pace è un’impresa ardua. Ci siamo interrogati e abbiamo provato noi a cercare quegli ingredienti: rispetto, reciproca comprensione e perdono. Ma sono solo parole, in pratica è difficilissimo lasciare andare l’orgoglio, l’ingrediente che non fa lievitare la pace. Il vero coraggio è saper cedere il passo alla fratellanza. Quante volte litighiamo anche per motivi futili e non siamo in grado di fermarci e mettere da parte la rabbia? Quante volte calpestiamo gli altri solo per emergere? La ricerca di un confronto sereno e pacifico è sempre difficile. Eppure sarebbe semplicissimo allentare le tensioni e smorzare i conflitti con un sorriso o un gesto gentile. Buone pratiche quotidiane, ingredienti base per una convivenza pacifica. È da qui che può nascere la pace, da semplicissimi gesti che trovano la forza di manifestarsi e affermarsi grazie a un equilibrio che parte dal rispetto, prima di tutto verso noi stessi, e che ci permette così di essere benevoli verso il prossimo: Pace è bene. L’argomento è complesso. Potremmo sintetizzare il concetto di pace con una metafora sorta durante il nostro dibattito in classe. Facciamo l’esempio del cielo. Il cielo è la pace e le nuvole sono tutte quelle cose che non sono pace. Il cielo non sarà mai senza nuvole, quindi la pace non potrà mai realizzarsi completamente e uno dei motivi per cui non è facile ottenerla, è che l’uomo non la vuole e trascura di affermare la cultura della pace comunque e sempre, non solo per mettere fine alla guerra. Stiamo cercando di dare un significato concreto a questa parola, per comporre la nostra "torta della pace" che offriamo a tutti i potenti della Terra, affinché possano sfamarsi con qualcosa di veramente buono e giusto. A tal proposito ricordiamo che Eirene, Dike ed Eunomia, Pace, Giustizia e Buon Governo, erano tre divinità sorelle, non nemiche.