A Uberti il premio internazionale Profumi di Boboli

Firenze, 3 marzo 2024 - Va a Mauro Uberti il premio internazionale 'I profumi di Boboli' per la migliore creazione di una fragranza inedita e originale dedicata al tema del vento. Il vincitore della VIII edizione è stato annunciato oggi a Palazzo Vecchio. "Abbiamo deciso di assegnare il riconoscimento - si legge nella motivazione della giuria - ad un profumo che ci parla di un vento forte e impetuoso, khamsin, un vento del nord Africa che spazza questa zona per ben 50 giorni. Il profumo è stato eseguito in maniera equilibrata sia nella composizione che nella scelta delle materie prime e nel metodo di lavorazione". Il vincitore ha poi raccontato che "dopo il raggiungimento dell'età pensionistica mi sono ritirato nella casa di campagna a Verona e dedico parte del mio tempo alle mie passioni, la musica, la botanica, la profumeria e il mondo ad esso collegato, alla manutenzione della mia tenuta dove coltivo lavanda, elicriso e piante aromatiche da cui estraggo oli essenziali. Viaggio spesso per il mondo e con l'occasione ricerco essenze presso piccoli produttori delle zone visitate; scrivo di questi miei viaggi 'profumati' per una rivista dedicata al mondo dell'olfatto". Uberti ha ricevuto dal presidente del Consiglio comunale Luca Milani un oggetto d'argento cesellato a mano, creato appositamente per l'occasione da Brandimarte, marchio storico della tradizione artigiana fiorentina. Come premio speciale della giuria il profumo vincitore sarà prodotto, in edizione limitata, da Spezierie Palazzo Vecchio ed esposto nel negozio di Piazza Signoria. Nel corso dell'evento sono stati resi noti il bando e il tema della prossima edizione del Premio: profumo d'amore. La domanda per partecipare può essere presentata entro il 31 dicembre 2024.