A tutto Massironi: "Il Malloppo" di Orton contro il perbenismo

"Una critica al perbenismo, e ai riti borghesi. Soprattutto una commedia nerissima". Marina Massironi sarà in scena domani alle 21,15 al Teatro Aurora di Scandicci con ‘Il Malloppo’ di Joe Orton, con Gianfelice Imparato e Valerio Santoro. La serata è il terzo appuntamento di Auroradisera, rassegna del comune di Scandicci con la Fondazione Toscana Spettacolo.

Massironi, cosa dovremo aspettarci sul palco?

"Una rappresentazione corale; coi miei compagni di avventura abbiamo parti bilanciate della stessa importanza. È una black comedy di quelle che fanno riflettere, dove una rapina si sovrappone a un funerale. Ci sono due ladri maldestri che decidono di svaligiare una banca, che ha la sede vicino a un’impresa di pompe funebri. Il malloppo appunto viene nascosto dentro la bara della signora morta, di cui io sono stata l’infermiera". Non mancheranno risvolti comici.

"Non voglio spoilerare, ma i capovolgimenti di fronte sono moltissimi, c’è questo umorismo macabro che accompagna la critica al perbenismo e alla borghesia col suo bigottismo e la sua fame di potere".

Il suo ruolo?

"Interpreto Fay, l’infermiera della defunta. Una donna determinata che ha fatto fuori sette mariti ed è sempre a caccia di sistemazione. Fay è furba e indipendente rispetto alle figure maschili. Una donna diversa rispetto alla media degli anni ’60, epoca nella quale Orton scrisse questa pièce teatrale. Una donna contemporanea, o almeno in lotta per la sua affermazione. In questi tempi bui, per i diritti delle donne, il coraggio dell’infermiera va premiato".

Dopo ‘Il malloppo’ quali sono i suoi progetti?

"In questi ultimi anni mi sono dedicata al teatro, perché mi permette di avere più libertà di azione, libertà in genere. Al termine di queste rappresentazioni, valuterò le proposte in vista della prossima stagione. E se arriveranno altre idee non solo teatrali ovviamente le prenderò in considerazione".

A Scandicci è venuta già nel 2018 con ‘Fuga da via Pigafetta’, cosa si aspetta da questa nuova serata?

"Una bella accoglienza come in passato con la speranza che il pubblico si diverta. Anche a Broadway ha avuto molto successo, grazie a interpreti come Alec Baldwin e Kevin Bacon".