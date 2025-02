A Torre d’arte è già tempo d’amore. E tutto fiorentino

Un evento che abbina arte e cultura a momenti dolci e poetici, per festeggiare con un giorno d’anticipo San Valentino. Oggi dalle 16,30 alle 19, presso Torre d’Arte (via dello Studio 25 rosso) ci sarà la presentazione del libro storico di Luca Giannelli ‘Incredibilmente, questa era Firenze: 1953-1973’ (edito Scramasax) con aneddoti, storie, curiosità, personaggi e foto inedite. Per raccontare al meglio quei 20 anni di viaggio nella storia fiorentina, come lo definisce Giannelli, il libro è stato diviso in 16 tematiche e 160 immagini, ognuna con un breve testo dell’archivio Foto Torrini. Insieme alla presentazione del libro, previste altre iniziative culturali e didattiche e si potranno gustare cioccolata calda e praline offerte dalla cioccolateria Slitti. Da ricordare che Luca Giannelli è stato recentemente premiato con la medaglia di bronzo per la sezione saggistica al Premio Firenze 2024 nel Salone dei 500, per la sua professionalità, passione e il forte legame con la città.

F. Que.