A Tavarnuzze sportello postale su quattro ruote

Chiude per quasi due mesi l’ufficio postale di Tavarnuzze per effettuare lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis, Casa dei servizi di cittadinanza digitale, lo sportello gestito da Poste Italiane che permetterà di accedere a più servizi attraverso un canale integrato e creando spazi di lavoro condiviso ("co-working").

L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, come previsto anche dal ministero. Ma per realizzare questo nuovo modo di vedere il mondo postale, bisogna chiudere al pubblico l’ufficio di via Baruffi dal 26 maggio fino al 13 luglio. Durante il periodo dei lavori, garantiscono da Poste, l’ufficio verrà trasferito in un ufficio postale mobile sito sempre nella solita area con orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,35 e il sabato dalle ore 8,20 alle 12,35.