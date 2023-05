A scuola di sicurezza, su due ruote. La prossima domenica è in programma la "Biciclettata per tutti", da piazza Vittorio Veneto a Settimello, organizzata dal Comune di Calenzano in collaborazione con Polizia municipale, Istituto comprensivo di Calenzano, il comitato regionale Toscana della Federazione ciclistica italiana e l’associazione ciclistica Fosco Bessi. L’iniziativa arriva al termine del progetto "Crescita consapevole sportiva" che ha visto la presenza nelle scuole dell’Istituto comprensivo degli agenti della Municipale e di Federciclismo Toscana per spiegare agli studenti delle quinte della scuola primaria l’importanza del rispetto delle regole e dei buoni comportamenti da tenere quando si viaggia in sella a una bicicletta. L’iniziativa è comunque aperta a tutta la cittadinanza, il ritrovo è alle ore 9,30 in piazza Vittorio Veneto davanti al Municipio.