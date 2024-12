A San Francisco la seconda edizione di ‘Toscana Tech on the road’

Firenze, 3 dicembre 2024 - Torna negli Stati Uniti Toscana Tech on the road, progetto dedicato alla promozione delle startup innovative toscane ma anche per creare sinergie e partenariati strategici, rafforzando il posizionamento internazionale dell’ecosistema innovativo toscano. Il progetto nasce da un’intuizione di Regione e Consiglio regionale, reso possibile dal protocollo d’intesa siglato a dicembre scorso con il Consolato generale d’Italia a San Francisco. Quest’anno sono undici le imprese che dal 2 al 6 dicembre, presso Casa Toscana a Innovit, l’outpost desk finanziato dal Consiglio regionale per favorire l’incontro tra investitori italiani e partner americani, avranno la grande occasione di presentare le loro soluzioni e creare opportunità di partenariato e sviluppo internazionale. Le start up selezionate, attive nei settori di punta della Strategia regionale di specializzazione intelligente S3 (2021-2027), si concentrano su tecnologie ad alto impatto come intelligenza artificiale, robotica e biotecnologie, aree con un elevato potenziale di crescita. “Quando lo scorso anno abbiamo aperto Casa Toscana all'interno di Innovit lo abbiamo fatto convinti che potesse essere una grande opportunità sia per far crescere le imprese della nostra regione sia per attrarre nuovi investimenti verso la Toscana” commenta il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “Alle aziende presenti in questi giorni a San Francisco ho detto che ora tocca a loro avere il coraggio e la determinazione per giocarsi al meglio le loro possibilità per crescere, ma senza aver paura di fallire. Noi siamo convinti che il genio, combinato con la capacità di innovare, sia l'elemento distintivo che unisce tante realtà produttive del nostro territorio e questa è la grande scommessa che vogliamo giocare e vincere anche nella Silicon Valley”. “Toscana Tech on the road è una grande opportunità per le start up e Pmi innovative toscane, che possono respirare per una settimana l’atmosfera della Silicon Valley ed entrare in contatto con alcune delle aziende più importanti al mondo” dichiara Leonardo Marras, assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana. “Un progetto in cui crediamo molto anche perché contribuisce a rafforzare i rapporti tra Toscana e California. Ringrazio il Console Sergio Strozzi e Innovit per la collaborazione e ringrazio di cuore anche le realtà produttive toscane che hanno accettato di collaborare con noi per la realizzazione della mostra Genio Toscano con prodotti iconici del Made in Tuscany, ne siamo grati ed orgogliosi”.