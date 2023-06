A Palazzo Vecchio di notte Giacigli tra le meraviglie

A Palazzo Vecchio è ancora "Notte al museo". Visto il grande successo dell’iniziativa "Notte al Museo", organizzata a maggio, durante l’edizione 2023 di "Firenze dei Bambini", quando le richieste di partecipazione sono state molte di più rispetto alle disponibilità, il Comune di Firenze e Mus.E hanno deciso di ripetere l’esperienza. Per l’esattezza sono state messe in calendario due nuove date: stasera (a conclusione dell’anno scolastico) e il 6 ottobre.

L’esperienza by night tra le sale monumentali e gli spazi suggestivi di Palazzo Vecchio si suddivide in una prima parte durante la quale bambini e genitori svolgono un’attività lungo il percorso museale, eccezionalmente riservato a loro, per poi ritrovarsi tutti nel Salone dei Cinquecento dove viene trascorsa la notte tra sacchi a pelo e giacigli approntati dai partecipanti, sotto "il cielo dorato" dell’ambiente più famoso del palazzo della Signoria. L’iniziativa "Notte al museo", gratuita e fino a esaurimento dei posti disponibili, è aperta a 40 coppie formate da un bambino con più di 6 anni d’età accompagnato da un adulto. Ma per i piccoli fiorentini le offerte non finiscono qui.

Oggi torna anche l’appuntamento con il trenino elettrico al Parco delle Cascine, che attraversa il polmone verde raccontandone la storia e le curiosità grazie alla presenza di un mediatore culturale Mus.E. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita e soggetta a disponibilità (20 bambini e altrettanti accompagnatori per ciascuna fascia oraria, ovvero alle ore 10 e alle 12). "Con queste iniziative i bambini potranno trascorrere dei momenti belli e piacevoli alla scoperta della città e dei suoi luoghi più suggestivi". commenta l’assessore all’Educazione di Palazzo Vecchio, Sara Funaro.

Barbara Berti