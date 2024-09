A Palazzo Vecchio Charity gala della Fondazione Fratini con 350 ospiti

Firenze, 4 settembre 2024 - Una serata di gala all'insegna della generosità verso il prossimo, con l'obiettivo di raccogliere fondi destinati a progetti di solidarietà. Si svolgerà l'11 settembre, nel Salone di Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, il Charity Gala organizzato dalla Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus: l'evento, è stato spiegato, vedrà la partecipazione di circa 350 ospiti tra rappresentanti delle istituzioni e personalità dello spettacolo. Tra i progetti sostenuti dalla Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus è presente il 'Percorso formativo interdisciplinare all'interno dell'Att', iniziativa di formazione continua per il personale dell'Att con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita e la gestione dei pazienti oncologici over 65. Inoltre si sostiene l'acquisto di un elettroporatore CliniMacs per l'Azienda ospedaliera universitaria Meyer Irccs, destinato al reparto oncologico pediatrico per il trattamento di bambini affetti da leucemia. Inoltre, potrà essere sostenuto il 'Duchenne Parent Project', volto a migliorare la qualità della vita e i trattamenti per i bambini colpiti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. "Il Charity Gala con raccolta fondi organizzato dalla Fondazione Fiorenzo Fratini è ormai una tradizione per il Comune e la città di Firenze ed è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità", ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro. "La Fondazione Fratini è profondamente consapevole delle difficoltà che molte persone stanno affrontando in questo periodo segnato da crisi sociali ed economiche - ha commentato la presidente della Fondazione Fratini Giovanna Cammi Fratini -. Con questa serata ci impegniamo a fare la nostra parte: l'evento dell'11 settembre sarà un'opportunità per raccogliere fondi destinati a progetti che spaziano dalla ricerca medica all'assistenza per bambini, famiglie in difficoltà e persone con disabilità".