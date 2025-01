A Novoli piove dal tetto. Danni al liceo Rodolico. Galileo, studenti scalzi

Acqua che cade dal tetto o fuoriesce dalle fogne che non riescono più a fare il loro lavoro. È così che tante scuole fiorentine, ieri mattina, si sono in parte allagate. La prima bomba d’acqua ha sorpreso la maggior parte degli studenti delle secondarie di secondo grado nel tragitto tra il bus e la scuola. Morale della favola: libri zuppi, ragazzi grondanti. Nota di colore: al classico Galileo, come riferisce simpaticamente una prof, alcuni studenti "hanno affrontato il compito in classe a piedi nudi perché le scarpe erano completamente inzuppate".

Bagnati come pulcini anche i più piccoli, alcuni dei quali sono stati subito riportati a casa dai genitori, che vedendo quel cielo così nero hanno preferito fare dietrofront. In centro, infiltrazioni ci sono state soprattutto nei licei Machiavelli e Castelnuovo, tutte ben documentate dai ragazzi sui social. Ben più grave quel che è successo al liceo Rodolico, dove si è allagata la centrale termica. Problemi pure al liceo artistico di Porta Romana:

"L’acqua è entrata un po’ da tutte le parti - racconta l’odissea la preside, Laura Lozzi -. In modo particolare abbiamo avuto infiltrazioni nell’ottagono e in parte della gipsoteca. Abbiamo tamponato come potevamo, ma le coperture non riescono purtroppo a reggere eventi così intensi. Alcuni studenti, poi, erano talmente bagnati che li abbiamo fatti uscire prima, insieme ai loro genitori".

All’istituto tecnico Marco Polo, enormi pozzanghere che si sono create di fronte all’ingresso hanno reso problematica l’entrata a scuola. Peggio è andata al Galilei, dove le infiltrazioni d’acqua si sono sommate a problemi alla rete elettrica e alla connessione internet.

Ad un certo punto, scrive in una circolare il dirigente Alessandro Giorni, la situazione "non era più sostenibile", pertanto "la scuola ha agevolato il rientro a casa di quelle classi o dei singoli studenti che ne hanno fatto richiesta". Problemi anche all’Itis Meucci, dove il sistema fognario non è riuscito a smaltire l’acqua, tanto che i laboratori e la biblioteca del sottosuolo si sono allagati. Non ci sono stati però danni, poiché tutto è posizionato su strutture rialzate proprio per far fronte a eventi simili che, come riferito dal personale scolastico, si verificano almeno una volta all’anno. È poi piovuto all’interno di uno dei plessi della sede a Novoli del Sassetti-Peruzzi, tanto che per alcune classi le lezioni, stamani, saranno sospese. È l’unico caso, in città, di cui siamo venuti a conoscenza. Per il resto, oggi tutti a scuola, regolarmente. Svariate infiltrazioni anche negli istituti comprensivi. Ad esempio, alla secondaria di primo grado Ottone Rosai ci sono stati non pochi problemi, tant’è che ad esempio tre classi sono state spostate in aula magna.

Elettra Gullè