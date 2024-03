A Firenze un corso per diventare restauratore totalmente gratuito

Firenze, 20 marzo 2024 - Un corso gratuito per diventare Tecnico del Restauro di Beni Culturali (indirizzo manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee). È quello organizzato da Ambiente Impresa, l’agenzia formativa di Cna Firenze, in collaborazione con Scuola professionale edile e CPT di Firenze, CNA formazione e Impresa Giuseppe Bartoli. Il corso, gratuito perché finanziato dalla Regione Toscana e inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani, prevede 2700 ore di lezione tra aula e stage che si svolgeranno a Firenze a partire da aprile 2024.

Il corso è rivolto a 15 persone maggiorenni, residenti in Italia, senza contratto di lavoro, in possesso del diploma scuola secondaria oppure di qualifica triennale inerente il settore. Le imprese attive nel settore del restauro in Toscana sono 448 (di cui il 42% a Firenze), il 12,6% di quelle esistenti in Italia. La nostra regione è dunque la terza nel paese per numerosità dopo Lombardia (662) e Lazio (500)*. Svolgono un ruolo strategico in un paese che è un vero e proprio museo a cielo aperto, ricco di un vastissimo patrimonio museale, archeologico, monumentale presente in ogni località, dalle famose città d’arte, ai piccoli borghi, alle aree interne. Un patrimonio che richiede attività di conservazione e restauro da parte di un comparto che, però, sta invecchiando e necessita di ricambio generazione.