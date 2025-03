A Firenze, nel quartiere 4, gli eventi di “Marzo Donna”

Firenze, 1 marzo 2025 – In occasione della giornata internazionale della donna l'8 marzo il quartiere 4 di Firenze ripropone anche per il 2025 l’ormai tradizionale appuntamento con la manifestazione “Marzo Donna”. Tra gli eventi a 38/a edizione di Rosamimosa, in programma l'8 marzo (con inizio alle ore 14): si tratta di un evento sportivo simbolico per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Sempre l'8 marzo ci sarà l'evento “Una mimosa per Andreea Cristina Zamfir” alla panchina rossa al parco di Ugnano: l'organizzazione è dell'associazione Nosotras, si tratta un momento di memoria e riflessione per ricordare le vittime di femminicidio. Il 10 marzo ci sarà la mostra fotografica “Universo donna, mestieri e talenti”. “Tanti eventi per l’edizione 2025 di Marzo Donna – dichiara il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni –, per raccontare e ribadire a 360° e con varietà di punti di vista i temi della parità dei diritti e delle opportunità, della condivisione di pensieri e valori attraverso il confronto, di riaffermare la dignità del lavoro di tutte e del contrasto a ogni stereotipia. Sappiamo bene quanto ci sia ancora da lavorare, da dibattere, e quanti muri si debbano abbattere nella nostra società. Ma noi continuiamo a guardare avanti. Lo vogliamo e ce lo chiedono la storia e la giustizia: sempre di più le donne sono e devono essere nel cuore della vita e della comunità. Solo così questo difficile ma comunque prolifico presente potrà davvero edificare una società più giusta e più unita”.