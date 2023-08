A Firenze la mostra su Luca Giordano fino al 5 settembre

Firenze, 14 agosto 2023 – Ultime settimane per fare visita alla mostra “Luca Giordano. Maestro barocco a Firenze” promossa da Città metropolitana di Firenze e organizzata da Muse, a Palazzo Medici Riccardi fino al 5 settembre. La mostra (che sarà aperta insieme al percorso espositivo del Palazzo e alle altre due mostre in corso, Rachel Feinstein in Florence e Fang Junhui. Fotografie portate dal vento anche il giorno di Ferragosto) curata da Riccardo Lattuada, Giuseppe Scavizzi e Valentina Zucchi e organizzata con il sostegno di Business Strategies, è centrata sul rapporto intercorso fra il pittore napoletano – che trascorse a Firenze un periodo della sua vita, tra il 1682 e il 1686 - e le grandi famiglie fiorentine, pronte ad accogliere le novità della sua pittura e a investirlo di importanti esecuzioni. L'esposizione vede una selezione di circa 50 opere alcune delle quali mai viste a Firenze prima d’ora, profondamente connesse agli affreschi. Fra queste spiccano una serie di dieci bozzetti della Galleria degli Specchi e della volta della Biblioteca Riccardiana, di proprietà della National Gallery di Londra, che per l’occasione sono messi in dialogo diretto con la volta. E ancora, le Virtù distribuite in varie collezioni private europee e poi quadri provenienti da prestigiosi musei italiani come le Gallerie degli Uffizi, il Museo dell’Opera del Duomo di Siena, il Museo Stibbert di Firenze e il Museo di Palazzo Mansi a Lucca oltre ad opere provenienti da collezioni private italiane e americane. A queste fanno da controcanto i documenti riferiti alla committenza riccardiana, alla definizione dell’invenzione e all’esecuzione dei dipinti, custoditi presso le biblioteche e gli archivi cittadini.