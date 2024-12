A Firenze in corso i lavori in via Galliano

Firenze, 18 dicembre 2024 – Sono iniziati il 16 dicembre e andranno avanti fino al 10 gennaio i lavori in via Galliano, a Firenze. Si tratta di interventi di rifacimento della condotta fognaria e relativi allacci. L’intervento è articolato in due fasi: nella prima sono previsti divieti di transito in via Galliano (da via Spontini al numero civico 1r) e in via Spontini (da via Rossini a via Galliano); inoltre in via Cimarosa nella corsia lato numero civico 1 delimitata dallo spartitraffico per i veicoli provenienti da via delle Carra e da via Benedetto Marcello e in via Galliano tratto interdetto sarà istituito un senso unico verso via Galliano, e via Rossini diventerà a senso unico da via Spontini verso via Cimarosa. Questa la viabilità alternativa per i veicoli in arrivo da via Galliano e diretti in via Benedetto Marcello: via Spontini-via Toselli-via Lulli-via Ponte alle Mosse-via Cimarosa. Viabilità alternativa per i veicoli in arrivo da piazza San Jacopino e diretti in via Toselli: via Spontini-via Rossini-via Cristofori-via Benedetto Marcello-via Toselli. Nella seconda fase i lavori porteranno alla chiusura di via Galliano (tra via Spontini e via Benedetto Marcello) e al senso unico in via Cimarosa (nella corsia lato numero civico 1 delimitata dello spartitraffico per i veicoli provenienti da via delle Carra e da via Benedetto Marcello diretti in via Galliano tratto interdetto in direzione di quest’ultima strada).