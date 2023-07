A Firenze il riconoscimento Fiab, città amica della bicicletta

Firenze, 14 luglio 2023 - Firenze sempre più amica della bicicletta. Anche quest’anno Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ha assegnato a Palazzo Vecchio il riconoscimento che valuta il grado di ciclabilità dei comuni e incentiva le amministrazioni ad adottare politiche bike friendly. E rispetto all’edizione precedente, Firenze fa un balzo in avanti passando da 3 a 4 bikesmile grazie alle azioni messe in campo negli ultimi due anni. “Firenze è una delle 13 città che quest’anno si è guadagnata una promozione grazie all’espansione della rete ciclabile attraverso l'ampliamento delle ciclabili in sede commenta l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti -. Abbiamo riscosso un giudizio positivo anche per la netta espansione delle zone 30, che a breve arriveranno a 27 chilometri quadrati pari al 45% del centro abitato, e per il progetto della super ciclabile Firenze-Prato. Bene anche l'avvio della redazione del biciplan e per l’iniziativa “bike to work day”. Nato nel 2017, il riconoscimento della Fiabvaluta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città. Fiab-ComuniCiclabili attribuisce ai territori un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Le aree di valutazione sono quattro: mobilità urbana (ciclabili urbane/infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione & promozione, cicloturismo.