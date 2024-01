A Firenze il 18 gennaio il convegno “Porto Azzurro, un carcere illuminato”

Firenze, 16 gennaio 2024 – Il 18 gennaio, dalle 17.30, è in programma il convegno 'Porto Azzurro, un carcere illuminato', organizzato dall'associazione per la legalità 'Il gomitolo perduto'. L'evento è organizzato in Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo a Firenze: è patrocinato dalla Regione Toscana e dall'Ordine degli avvocati. Affronterà il tema della detenzione e della possibilità di una gestione virtuosa degli istituti penitenziari, partendo dall’esperienza del carcere di Porto Azzurro e dalle testimonianze dirette delle personalità presenti.

L’obiettivo è quello di approfondire quanto appreso dall’esperimento detentivo non convenzionale di Porto Azzurro, ripercorrendone le tappe prima e dopo la rivolta del 1987 insieme ai protagonisti della sua storia, per condividere le prospettive di miglioramento della qualità della vita all’interno delle carceri, con alcuni degli attori della realtà carceraria passati e presenti. Tra i presenti il direttore del carcere di Porto Azzurro nel 1987 Cosimo Giordano, la direttrice del carcere di Sollicciano a Firenze Antonella Tuoni.