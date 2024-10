A Firenze e Fiesole visite gratuite contro il tumore al seno

Firenze, 2 ottobre 2024 - Viste gratuite, opuscoli informativi e i monumenti colorati di rosa. Anche quest'anno torna Lilt for Women, l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, sensibilizza le donne sulla prevenzione del cancro al seno, una patologia che continua a colpire annualmente circa 60 mila donne in Italia. L’unità mobile di Lilt Firenze il 9 settembre sarà in piazza della Repubblica a Firenze per eseguire visite senologiche gratuite. Testimonial della campagna è la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez. Saranno presenti anche il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano e la sindaca di Firenze Sara Funaro. La sera poi la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria e le porte storiche della città si illumineranno di rosa, colore simbolo della campagna e della prevenzione, grazie alla disponibilità del Comune e di Firenze Smart che da anni sostengono la Lilt e il suo messaggio di prevenzione. Nei giorni successivi sono previste visite senologiche gratuite, effettuate dai medici senologi volontari Alessandro Filomena e Andrea Herd Smith, da sempre vicini a Lilt Firenze: le visite si svolgeranno il 10-11-15-17-21-25 negli ambulatori dell’Istituto Prosperius, della Misericordia di Fiesole e al Teatro Reims, grazie alla preziosa collaborazione di queste strutture.