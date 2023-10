“A Firenze dilaga il consumo di crack”, l’allarme di Nardella

Firenze, 12 ottobre 2023 - "A Firenze, così in molte altre città, sia italiane che europee, sta aumentando moltissimo il consumo di crack, che sta diventando un fenomeno molto serio". E' il sindaco Dario Nardella a lanciare l'allarme durante un'intervista a Lady Radio. "Una dose – ha spiegato - arriva a costare tra i 7 e i 9 euro, dà un senso di euforia fortissimo e crea anche molta aggressività. È un fenomeno che i nostri Sert stanno registrando, ma di cui si parla troppo poco. Invece è un altro elemento di allarme sociale che va combattuto con tutte le forze possibili".

Operazione sicurezza, una videocamera ogni 250 abitanti

Nardella a Lady Radio ha parlato anche di sicurezza. "Stiamo andando avanti con l'operazione telecamere. Oggi Firenze è la città più video sorvegliata d'Italia: abbiamo una videocamera ogni 250 abitanti". "Abbiamo anche le immagini dello scippo di ieri (11 ottobre, ndr) commesso da un giovane delinquente al signore 91enne, che andrò a trovare a casa. Faremo di tutto - ha sottolineato - per prendere il responsabile". Nardella ha ribadito anche la sua richiesta al ministro Piantedosi di avere più agenti sul territorio. “La notte - ha detto - abbiamo un problema serio di mancanza di pattuglie di polizia e carabinieri a presidiare le aree". “Nonostante l'impegno verbale del ministro, che stimo e ringrazio, i risultati - ha precisato - non si vedono. L'operazione strade sicure che fine ha fatto? Perché non ci sono più i militari? I 220 agenti in più che servono, dove stanno?".

Cascine, prosegue l'azione di contrasto alla criminalità

Per quanto riguarda la situazione alle Cascine, il sindaco di Firenze ha sottolineato che nel parco e nelle aree limitrofe il presidio "è massimo”. “Andiamo avanti così, molto duramente, con l'azione di contrasto di municipale, polizia e carabinieri. Non è accettabile, infatti, vedere spacciatori che si assembrano in un giardinetto, vicino alla fermata del tram, dando questo senso di insicurezza". "La situazione – ha aggiunto - sta migliorando perché stiamo occupando, con le forze dell'ordine, metro quadrato per metro quadrato. Tuttavia, non sono ancora contento, dovremmo fare ancora di più, come ho detto al prefetto". In questi giorni, ha sottolineato, "abbiamo messo luci potentissime, che di notte danno un effetto aeroporto per vigilare meglio. Ma soprattutto, la grande mossa positiva sarà l'arrivo della ruota panoramica", che verrà installata in piazza Vittorio Veneto. "Dove portiamo vita - ha concluso - è molto più difficile che attecchisca lo spaccio”.