Prato, spaccio in monopattino in centro storico: maxisequestro dei carabinieri

Prato, 11 ottobre 2023 – Tre uomini sono stati arrestati e altre tre persone sono state denunciate dai carabinieri per una serie di episodi di spaccio di vari tipi di droghe registrati da mesi nel centro storico di Prato.

Foto Gianni Attalmi

In particolare i carabinieri, con l'aiuto delle unità cinofile, hanno scovato il nascondiglio dei presunti spacciatori i quali si muovevano su monopattini con piccole quantità di stupefacenti da vendere, ma avevano il loro quartier generale all'interno di una casa abbandonata in uno dei bastioni delle mura della città.

Le indagini dei carabinieri hanno portato al sequestro di 5 chili di marijuana e diverse dosi di ketamina, cocaina ed eroina nascoste nell'intercapedine dell'antico casolare di Porta Leone. A finire in manette sono stati due nigeriani e un marocchino, tutti attorno ai 30 anni. Tra i tre denunciati c'è anche una donna italiana, già nota alle forze dell'ordine per reati di questo tipo e destinataria di un divieto di dimora a Prato. La droga era nascosta in alcune cripte all'interno della casa.