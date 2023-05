A Figline il Festival della cultura digitale

Figline Incisa Valdarno (Firenze), 13 maggio 2023 - Weekend con il futuro sotto gli occhi a Figline Valdarno: è iniziato THiNK-Festival della Cultura digitale. Si parla di intelligenza artificiale, metaverso, gaming, social media e nuove tecnologie al servizio del lavoro, della cultura e della scuola in workshop, laboratori per bambini, giochi e esperienze VR. Un focus è dedicato al rapporto tra donne e tecnologie, approfondito sia sul versante delle opportunità offerte dall’universo 4.0 sia attraverso storie di successo e difficoltà affrontate da chi, a livello local, è riuscita a rompere il cosiddetto “soffitto di cristallo” (nel digital, ma non solo). A Villa Casagrande, nella biblioteca comunale di via Locchi, al Teatro Garibaldi e a Palazzo Pretorio il festival propone incontri per tutti i gusti, mentre piazza Ficino accoglie lo street food con tanti truck e musica dal vivo grazie alla collaborazione con Pro Loco “Marsilio Ficino” e Food Festival. Ecco una guida agli eventi di queste due giornate: 1. La possibilità di dipingere la Gioconda con nuovi colori, una passeggiata nell’antica Roma e un viaggio nel mondo di Leonardo. Leggi qui le esperienze virtuali che si potranno provare al Palazzo Pretorio. 2. “Le donne nella rivoluzione tecnologica: empowerment 4.0”: una tavola rotonda domani, domenica, al Ridotto del Teatro Garibaldi per parlare del ruolo della donna nel mondo digitale. Scopri qui programma e relatrici dell’evento. 3. Un coaching per aziende, liberi professionisti, studenti: quello che si svolgerà oggi, sabato 13 maggio, a Villa Casagrande (su prenotazione). Qui i dettagli. 4. Come salvare THiNK dall’invasione aliena, provando l’emozione del videogioco creato apposta per il Festival. Tutti i giorni al Palazzo Pretorio. Qui le info. 5. Gli educatori di strada spiegheranno ai giovani i comportamenti a rischio nel mondo dei videogiochi, ma non solo. Leggi qui per capire imparare a non essere un novellino nel “game” della vita. 6. Sbriser è un giovane youtuber che mette in scena i videogiochi con cui si diverte. Ha oltre un milione di followers e oltre un miliardo di visualizzazioni ai suoi video. Sarà possibile conoscerlo al Teatro Garibaldi, domani, domenica 14 maggio. Leggi qui la sua intervista. 7. Videogames, Intelligenza Artificiale, Robot. Ma anche progettazione grafica per il mondo della scuola. Consulta qui tutto il programma di THiNK per i più giovani. 8. Un intero piano del palazzo Pretorio dedicato al divertimento nei giorni del Festival: per imparare a creare un proprio videogioco oppure semplicemente per giocare coi cabinati vintage o con videogames di oggi. Leggi qui il programma delle iniziative. 9. Come sfruttare i social network e il Metaverso nel mondo del lavoro e della cultura: se ne parlerà a THiNK. Oppure, per i più in imbarazzo con la tecnologia, la possibilità di un aiuto da parte del Centro elaborazione dati (in sigla, CED) del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Leggi qui per saperne di più Per informazioni: www.thinkfestival.it