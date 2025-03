8 marzo, Firenze vara un mese di eventi per celebrare le donne

Firenze, 1 marzo 2025 - Un mese di appuntamenti per celebrare a Firenze la Giornata internazionale della donna, l'8 marzo. Le iniziative rientrano nel 'Marzo Donna', calendario di eventi organizzato da Comune di Firenze, Quartieri, Informa Donna e portale Giovani, Casa delle Donne, Biblioteche comunali fiorentine, Museo Novecento, Mad Murate Art District, in collaborazione con Muse, sindacati Cgil, Cisl e Uil, Gest, Cooperative di taxi 4390 e 4242 e associazioni fiorentine.

Per tutto il mese di marzo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà attiva anche la campagna di sensibilizzazione "One two free - insieme per il diritto a viaggiare senza molestie". Tra gli eventi di apertura, i 4 marzo, ci sarà al Mad 'Le donne nella ideologia e nella società del Ventennio, tra conservazione e modernità', iniziativa organizzata dall'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea. Il 7 marzo allo Spazio Alfieri ci sarà l'anteprima nazionale del documentario 'Zaynab. Una calciatrice in fuga dai talebani' di Stefano Liberti e Mario Poeta.

L'8 marzo le donne potranno entrare gratuitamente alla piscina comunale Costoli in orario mattutino. Spazio anche ad un workshop, il 27 marzo, dal titolo 'Elevator Pitch: come presentarsi in 60 secondi', a cura di Valentina Maltagliati. "L'8 marzo - dichiara l'assessora alle pari opportunità Benedetta Albanese - non è un giorno di festa nel senso più comune del termine ma è un'occasione di riflessione e di impegno collettivo, una giornata in cui ricordare le conquiste raggiunte e riflettere su quelle ancora da ottenere".