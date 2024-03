8 marzo e sciopero a scuola, “niente educazione sessuo-affettiva in barba all’accordo”

Firenze, 8 marzo 2024 – Protesta degli studenti del Machiavelli-Capponi: “In 500 – dicono i promotori – abbiamo scioperato nei corridoi e in cortile dalle lezioni. Abbiamo deciso di fare sciopero dentro scuola perché la dirigenza, nonostante la firma dell'accordo di fine occupazione, non ha ancora attivato alcun progetto per inserire progetti su educazione sessuo-affettiva per ogni classe e indirizzo. Lo sciopero è partito con una passeggiata rumorosa dentro i corridoi della scuola. Poi ci siamo riuniti in cortile per fare dei laboratori autogestiti sul consenso, sul patriarcato e l'intersezionalità della lotta transfemminista, abbiamo capito insieme che gli atteggiamenti dei professori che ci fanno stare male sono atteggiamenti patriarcali e machisti. Infine abbiamo concluso la mobilitazione con un'altra passeggiata rumorosa attaccando per tutta la scuola cartelli in solidarietà al popolo palestinese e contro una scuola patriarcale”.

"Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Fermare la routine di normalità. Portare agitazione. Protestare. Imporci sulla scuola patriarcale, quella della competizione, del giudizio, della censura, delle punizioni”.