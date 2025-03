8 marzo, Acli Toscana: “Basta lavoro povero per le donne"

Firenze, 7 marzo 2025. “L’8 marzo non può essere solo un giorno di celebrazione, ma deve essere un’occasione per riflettere sulle sfide ancora aperte. Perché, se molte conquiste sono state ottenute grazie a battaglie coraggiose, rimangono radicate disuguaglianze che limitano il ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro. Gli ostacoli sono evidenti e confermati dai dati: un accesso limitato a opportunità professionali stabili, un divario salariale persistente, la difficoltà di conciliare vita lavorativa e carichi di cura familiari, pensioni inadeguate e la sottorappresentazione nelle posizioni decisionali. A tutto ciò si aggiunge la drammatica piaga della violenza di genere, che continua a colpire troppe donne” A dirlo è la presidente di Acli Toscana, Elena Pampana, in vista della Giornata internazionale della Donna. “Il divario salariale e la concentrazione del lavoro povero non sono semplici numeri: rappresentano una realtà che penalizza sistematicamente le donne, limitandone le opportunità di emancipazione e crescita. In particolare – aggiunge Elena Lo Giacco, coordinatrice regionale Donne Acli - il cosiddetto ‘lavoro povero’ resta in Italia appannaggio delle donne. È necessario intervenire per garantire stipendi adeguati e tutele reali, affinché le donne non siano costrette ad accettare condizioni precarie o sottopagate.

Acli Toscana propone tre azioni chiave per colmare questo divario: Revisione delle politiche retributive: incentivare le aziende a garantire parità salariale attraverso strumenti fiscali e premialità per chi adotta modelli equi; più stabilità occupazionale: contrastare il precariato femminile, favorendo l’accesso a contratti a tempo indeterminato e migliorando le condizioni di lavoro nelle professioni più esposte alla vulnerabilità economica; maggiore trasparenza nei salari: implementare sistemi di controllo e monitoraggio per verificare che a parità di ruolo e competenze corrispondano uguali retribuzioni. “Il riconoscimento del valore del contributo femminile non è solo una questione di equità e parità – conclude Lo Giacco - ma anche di crescita sociale ed economica. È indispensabile un impegno condiviso da istituzioni, imprese e cittadini per eliminare le iniquità che ancora oggi caratterizzano il nostro mercato del lavoro”.