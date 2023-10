79° Anniversario dei Carabinieri Martiri di Fiesole, Cerimonia intensa

Parco della Rimembranza gremito di persone, tra autorità civili, religiose e militari, familiari dei caduti e alunni delle scuole per il 79esimo l’anniversario dei Carabinieri Martiri di Fiesole. Una cerimonia intensa, per "commemorare la vita e non la morte" - come ha sottolineato il Comandante della Legione Carabinieri "Toscana", Generale di Brigata Lorenzo Falferi , parlando di Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti.