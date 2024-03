33 regine della musica sbarcano a Firenze con Ezio Guaitamacchi

Ezio Guaitamacchi, decano del giornalismo e della critica musicale, scrittore di saggi sul rock, conduttore e autore radio e tv e musicista, oggi (ore 19) arriva alla libreria ’On The Road’ di piazza Giorgini (ingresso libero) per presentare il suo ultimo libro "She’s a Woman" dedicato alle storie di coraggio, orgoglio, amore, (dis)onore di 33 regine della musica. Edito da Rizzoli, il libro ha la prefazione di Gianna Nannini. Durante la serata l’autore alternerà racconti tratti dal libro e pezzi iconici della musica rock suonati con la chitarra e accompagnati dalla straordinaria voce della cantante Brunella Boschetti. Un libro intenso, dove Guaitamacchi ricorda come la storia della musica sia in realtà dominata da donne che hanno stravolto le regole della propria arte e contribuito a riscrivere quelle della società. E lo fa raccontandoci le storie di alcune tra le più iconiche regine della musica, donne piene di coraggio e coscienza politica, che hanno saputo rappresentare la forza del pensiero, del sentimento e della sensualità nel regno maschilista dello show-business.