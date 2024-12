28 dicembre, il giorno dei Santi Innocenti: chi sono e il legame con Firenze

Firenze, 28 dicembre 2024 - Oggi, 28 dicembre, si festeggiano i Santi Innocenti, per ricordare i bambini che furono uccisi a Betlemme per ordine del re Erode. Una strage comandata affinchè tra essi morisse il bambino Gesù. Un giorno dedicato all’infanzia rubata e negata, di cui per prima si è interessata Firenze. Non è un caso che qui è nato l’Istituto degli Innocenti, che anche quest’anno festeggia questa giornata con una messa nel salone Brunelleschi. Alle ore 17 l’arcivescovo monsignor Gherardo Gambelli celebrerà la santa messa dedicata ai Santi Innocenti che hanno dato il nome alla più antica istituzione pubblica italiana, nata appunto per difendere l'infanzia in difficoltà. Oggi in alcune parti del mondo è usanza anche fare degli scherzi: è infatti una delle tradizioni più divertenti del Natale spagnolo, e rassomiglia un po' al nostro pesce d’aprile. Tanto che anche i notiziari o i giornali spagnoli danno alcune notizie ‘false’ e divertenti.

Si è soliti attaccare omini di carta bianca sulla schiena dei malcapitati, e ai mercatini natalizi di Madrid si possono trovare e comprare articoli sfiziosi come parrucche o polverine pruriginose. Ma ci sono zone in cui si va oltre e si arriva a celebrare oggi, in ricordo della follia atroce commessa da Erode, addirittura quella che viene definita la ‘Festa dei Matti’. A Valencia è viva la tradizione che il ‘sindaco dei matti’ governi la città per 24 ore, e se a Murcia si balla, ad Alicante resiste la tradizione di darsi battaglia lanciandosi uova e farina allo scoppio dei petardi. E addirittura in città come Palencia, Burgos, Murcia e León viene scelto un bambino come 'vescovo' per un giorno. Oltre alla Spagna, la festa degli scherzi si celebra in Argentina, Colombia, Messico, Perù, Panama, Ecuador, Bolivia, Chile, Guatemala, Filippine e Uruguay.