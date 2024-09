Guardia medica, il 116117 va subito in tilt: “Colpa di un problema informatico, ma è stato risolto”

Firenze, 22 settembre 2024 – Un problema informatico ha provocato rallentamenti al servizio 116117. E’ successo nella giornata di ieri, sabato 21 settembre, ma il problema – fa sapere l’Asl Toscana centro – è stato risolto. I disservizi hanno interessato il software, impedendo il collegamento informatico tra la Centrale del servizio e i medici del territorio.

"In queste circostanze – spiega ancora l’Asl – si prevede di ingaggiare il medico telefonicamente che deve scrivere la propria prestazione sul modello cartaceo anch'esso previsto e distribuito a tutte le postazioni".

"La Centrale ieri ha continuato a operare ed ha risposto complessivamente a 3312 chiamate di cui 1154 si sono concluse con informazioni e consulto medico in centrale", si prosegue nel comunicato. "La distribuzione nella fascia oraria dimostra una piena operatività nelle 24 ore: 1784 chiamate nella fascia 8-14 (con un picco di 365 alle 10 del mattino) e 927 nella fascia 14-20 (con un picco di 197 chiamate alle 18). I tempi di risposta per la continuità assistenziale hanno avuto un valore medio inferiore al minuto di attesa, con al mattino, un picco di attesa massimo di 7 minuti. La Centrale non ha mai registrato una saturazione delle linee".