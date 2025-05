"Croce Rossa in Campo Bianco”: salute, sport e solidarietà in piazza del Carmine

Firenze, 19 maggio 2025 - Sport, salute e solidarietà saranno i protagonisti del pomeriggio del 23 maggio in piazza del Carmine, nel cuore dell’Oltrarno, grazie all’iniziativa “Croce Rossa in Campo Bianco”. L’evento, promosso dal Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana in collaborazione con i Bianchi di Santo Spirito, unisce due realtà profondamente radicate nel tessuto sociale della città, entrambe impegnate ogni giorno nel promuovere valori di inclusione e partecipazione attiva.

La giornata prenderà il via alle 16 e animerà la piazza fino a tarda sera con una serie di attività pensate per tutte le età: dimostrazioni sportive, simulazioni di emergenza, spazi dedicati alla prevenzione sanitaria e momenti ludico-educativi per i più piccoli. Sul fronte sportivo, si alterneranno dimostrazioni di pugilato e jujitsu con atleti adulti e bambini dell’Accademia dei Bianchi, mentre gli istruttori della Croce Rossa mostreranno le principali manovre di disostruzione pediatrica e gli interventi in caso di incidenti domestici. I volontari CRI saranno inoltre presenti con presidi sanitari per la misurazione della pressione, attività di trucca-bimbi, visite guidate ai mezzi di emergenza e una mostra sul progetto “Restoring Family Links”. Non mancheranno momenti di sensibilizzazione sull’educazione stradale e la sicurezza, promossi dai Giovani della CRI in collaborazione con il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione.

Il culmine della giornata sarà la grande cena in piazza, prevista alle 20, organizzata grazie alla collaborazione di diversi ristoratori locali e pensata per ospitare 300 persone. Il contributo richiesto per partecipare alla cena è di 25 euro, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di nuove divise per i volontari della Croce Rossa e di attrezzature sportive per i bambini dell’Accademia dei Bianchi. Il menù proposto spazierà dai piatti della tradizione come pappa al pomodoro, trippa, spezzatino e fagioli all’uccelletto, fino al gelato finale, il tutto accompagnato da acqua e vino rosso.

“La sinergia tra realtà associative del territorio è un motore fondamentale per il benessere della nostra comunità" spiega Federico Rosati, presidente della CRI di Firenze. "La giornata di attività in piazza, realizzata con i Bianchi di Santo Spirito, che culminerà con la cena di autofinanziamento, rappresenta un esempio concreto di come, unendo le forze, possiamo amplificare l’impatto positivo sul territorio e rispondere in modo più efficace ai bisogni dei cittadini”.

Entusiasta anche Marino Vieri, presidente dei Bianchi di Santo Spirito, che ha sottolineato come “la cena rappresenti l’inizio di una collaborazione con la Croce Rossa, che si inserisce nella rete di associazioni con cui i Bianchi creano sinergie da anni. Questa rete è il cuore pulsante delle nostre attività e nasce con l’obiettivo di promuovere, accanto al Calcio Storico, due valori per noi fondamentali: lo sport e il sociale”. "Una bella iniziativa che unisce la solidarietà e l’antica tradizione fiorentina del Calcio Storico" aggiunge l'assessora alle tradizioni popolari Letizia Perini. “Croce Rossa e i bianchi di Santo Spirito uniscono le forze per un bell’evento di solidarietà e promozione della salute, grazie anche alla collaborazione di tante altre realtà" le parole dell’assessore al Welfare Nicola Paulesu. I biglietti per la cena sono disponibili online, sul sito della CRI Firenze, oppure presso la sede dei Bianchi di Santo Spirito.