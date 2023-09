Zeffirelli e il Maggio Musicale, una storia d'amore

Firenze, 27 settembre 2023 – Nell’anno in cui si celebra il centenario dalla nascita del Maestro Franco Zeffirelli, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino aggiunge un ulteriore tassello all’omaggio al grande regista con la presentazione del volume curato da Manuel Rossi, dal titolo "Franco Zeffirelli al Maggio Musicale Fiorentino", edito da Edifir – Edizioni Firenze. Nel corso dell’incontro - venerdì 29 settembre alle 17.30 nel foyer di Galleria - interverranno il commissario Onofrio Cutaia, Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli, Renzo Guardenti dell’Università di Firenze e il critico musicale Gregorio Moppi.

Il ricco volume ripercorre - attraverso una vasta selezione di immagini, testimonianze e aneddoti - la fruttuosa e storica collaborazione fra il Maggio e il Maestro fiorentino costituendo dunque, per il momento, l’ultimo passo in ordine di tempo di un più ampio omaggio del teatro fiorentino a Franco Zeffirelli e che ha prima condotto alla realizzazione e all’intitolazione di una sala all’interno del foyer dedicata al regista e all’esposizione permanente, nell’area dell’Auditorium Mehta, di un prezioso frammento del sipario realizzato da Zeffirelli per la messinscena londinese del “Così è se vi pare”.

A questo si aggiunge il convegno in occasione del centesimo anniversario della nascita del regista, tenuto lo scorso 11 febbraio dal titolo “E per castelli in aria”.Poi, in concomitanza con l’inaugurazione dell’85° Festival del Maggio è stato inaugurato il “Corridoio Zeffirelli”, dove un ‘percorso fotografico’ attraversa il lungo rapporto artistico tra il Teatro e il grande regista fiorentino, evidenziando le principali produzioni realizzate. Alla presentazione del libro l'ingresso è libero.